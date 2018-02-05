“فاتح تيريم” يُحذر فيغولي!!

وجه “فاتح تيريم”، مُدرب نادي “غالاتاساراي”، تحذيرا شديد اللهجة للدولي الجزائري، سفيان فيغولي، بعد آدائه السيء خلال الهزيمة أمام “سيفاس”.

وأكدت الصُحف في بلاد الأناضول، بأن “تيريم” هدّد لاعب “واست هام” بإحالته على كرسي الإحتياط، إن لم يعد لمُستواه سريعا.

وإعتبر الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”السيم بوم” بأن جناحه الأيمن، لم يُظهر نفس إرادته المُعتادة، مما دفعه لاستبداله مُبكرا.

وأشارت وسائل الإعلام التركية، بأن التقني المُخضرم، لم يكن راضيا بالمرة عن “سوسو” وبقية ركائزه والذين استصغروا المُنافس ليتعرضوا للهزيمة.