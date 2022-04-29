قناة النهار “فاتح” نزيل بالمؤسسة العقـ.ابية الحراش.. يتوج فارسا للقرآن بقلم قناة النهار نشر في 29 أفريل 2022 - 18:19 شارك غرِّد أرسل 141 0 “فاتح” نزيل بالمؤسسة العقـ.ابية الحراش.. يتوج فارسا للقرآن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/myxvF اقرأ أيضا خفيف ظريف: جاج محمر بالروز قناة النهار 15 أفريل "بلماضي : تلاقيت بغاساما في المطار "يستقهوى بالميلفاي" و قلتلو "نتا حڨار قناة النهار 24 أفريل هكذا علق ضيوف زابيينغ رمضان حول إستئناف بث مسلسل "حب ملوك" قناة النهار 18 أفريل علاش عليا2 / السيّد صاحبو جايبلو فيستا من بريطانيا .. حصلوها فيه سارقها !! قناة النهار 20 أفريل تبسة: وفاة سيدة ونقل أبنائها إلى المستشفى بسبب الفقر والأمراض قناة النهار 21 أفريل مهن رمضان : أمين خوجة..حرفي في النحاس منذ 45 سنة قناة النهار 16 أفريل علاش عليا 2/ ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة😂😂 دمية عارضة تتحرّك وتـ.ـرعب المارّين !! قناة النهار 21 أفريل طيب معانا/حساء الفطر و دجاج متبل في الفرن 🍗مرفوق بأرز بالزبيب والفستق😋مع الأنستاغراموز خيرة بوهران قناة النهار 23 أفريل يحيى طبيش: مسلسل "بنت البلاد" هو الاول في الجزائر من حيث النجاح قناة النهار 27 أفريل "شنقريحة : نحن في زمن أصبحت فيه الخيـ.ـانة "وجهة نظر"..وخذلان الصديق "نباهة قناة النهار 12 أفريل