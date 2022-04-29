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قناة النهار

“فاتح” نزيل بالمؤسسة العقـ.ابية الحراش.. يتوج فارسا للقرآن

بقلم قناة النهار
“فاتح” نزيل بالمؤسسة العقـ.ابية الحراش.. يتوج فارسا للقرآن
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“فاتح” نزيل بالمؤسسة العقـ.ابية الحراش.. يتوج فارسا للقرآن

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