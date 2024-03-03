فاتورة أقل وحجم أنترنت أكبر.. بإستعمال الدفع الإلكتروني

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن العديد من المزايا والمفاجآت التي يتحصل عليها الزبائن عند إستعمال خدمة الدفع الإلكتروني.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن إستعمال الدفع الإلكتروني سيجعلكم تربحون وبكل أريحية حتى 10 بالمائة من المبلغ المعبأ مع خدمة IDOOM ADSL/VDSL, IDOOM FIBRE.

كما أن الدفع الإلكتروني يمكنكم من ربح حتى 20 بالمائة، من حجم الإنترنت IDOOM 4G بسهولة وفي وقت أقل.

ودعت المؤسسة، زبائنها الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات بزيارة موقعها على الرابط التالي: https://bit.ly/49TqI4M