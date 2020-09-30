 فاتورة استيراد البنزين والمازوت بلغت 980 مليون دولار خلال 2019

قال المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، أن فاتورة استيراد البنزين والمازوت قدرت بحوالي 980 مليون دولار بـ2019.

وأضاف نديل للإذاعة الوطنية، اليوم الاربعاء، أن الجزائر تستهلك 10 ملايين طن من المازوت سنويا وتنتج 9 ملايين طن سنويا.

وأشار المتحدث إلى طرق أخرى لتقليص نسبة استهلاك المازوت بـ50 بالمائة من خلال نظام يوضع بالسيارة.

وستسمح الطريقة باستهلاك سير غاز والمازوت في نفس الوقت، فيما تقدر تكلفته بـ7 ملايين سنتيم.

وعن عدد محطات الخدمات ذكر رشيد نديل انه هناك 2600 محطة بنزين عبر التراب الوطني من بينها 700 محطة تابعة لنفطال .