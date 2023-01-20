قناة النهار فاتورة الاستيراد تتراجع بأكثر من 40 بالمئة بقلم قناة النهار نشر في 20 جانفي 2023 - 21:13 الجزائر شارك غرِّد أرسل 184 0 رابط دائم : https://nhar.tv/adH8B الجزائر اقرأ أيضا دلال خير: رجل يعاني من مرض القصور الكلوي أوقفه عن العمل يطلب من المحسنين مساعدته للعلاج قناة النهار 13 جانفي حريق مهول يأتي على كامل محتويات محلين تجاريين بحي المعسكر بباتنة قناة النهار 20 جانفي الندوة الصحفية لمنتخب موزمبيق قبل مواجهة المنتخب الوطني قناة النهار 20 جانفي وزير الفلاحة يكشف معلومات وأرقام حصرية حول قطاعه.. ترقّبوها سهرة الإثنين قناة النهار 07 جانفي مجتمع: أراضي فلاحية متنازع عليها .. مشكل يؤرق مالكيها قناة النهار 03 جانفي صناعة: التكنولوجيا الحديثة المحلية .. الطريق للمساهمة في إقتصاد المياه قناة النهار 08 جانفي شاهد..بوقرة يحقق حلم طفل من ذوي الهمم بالدخول للملعب بعدما فشل في الدخول في المباراة الإفتتاحية قناة النهار 18 جانفي النهار BREAKFAST رخسيس والطاوي مع الشاف فاطمة قناة النهار 12 جانفي عنابة: فرقة البحث والتدخل تحجز 73 كلغ من القنب الهندي قناة النهار 16 جانفي وزير الفلاحة : نسبة إنتاج القمح الصلب تغطي 95 %من الإحتياجات الوطنية قناة النهار 09 جانفي