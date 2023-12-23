فاتورة الكراء.. هام للمستفيدين من السكنات!

أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بالتنسيق مع وكالة التسيير العقاري “جاست ايمو”، منصة جديدة. ويتعلق الأمر بإمكانية الحصول على فاتورة الكراء الخاصة بالسكنات الكترونيا.

وبهذه البوابة، يمكن، للمكتتب أن يسحب فاتورة الكراء من مكانه، دون عناء التنقل أو التفكير في ضياع الورقة.

وتتم العملية عبر إدخال رقم ملف المكتتب، ثم رقم الصورة الظاهرة، في الخانة، وتليها استخراج فاتورة الكراء.

https://www.aadlgestimmo.dz/epayement/View/invoice.php