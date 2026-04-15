فاتيكان نيوز: البابا ليون يشيد بنجاح زيارته إلى الجزائر

أفادت شبكة فاتيكان نيوز أن البابا ليون عبّر عن ارتياحه واعتبر زيارته الأخيرة إلى الجزائر “مباركة وناجحة بكل المقاييس”.

وأكد البابا ليون، في تصريح نقلته القناة، أنه يتقدم بالشكر العميق للسلطات الجزائرية على حسن الاستقبال والتنظيم، مشيدًا بجهود الدولة الجزائرية في إنجاح هذه الزيارة الرسمية.

كما ثمّن التعاون الذي أبدته مختلف الهيئات، مشيرًا إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب والأديان.