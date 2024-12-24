فاجعة.. أب يقتل زوجته وابنته ويدخل ابنه الإنعاش بسطيف

‏اهتزت بلدية ‏ بيضة برج ولاية سطيف، ليلة أمس، على وقع جريمة شنعاء بعدما أقدم أب (ا.ب) بقتل زوجته وابنته.

وحسب مصادر النهار فإن الجاني أجهز أيضا على ابنه الذي تدخل لحماية أمه وأخته ‏من الاعتداء أين تلقى خمس طعنات بالسكين. أدخلته غرف الإنعاش التي يصارع الموت فيها لحد ساعة.

كما أضاف نفس المصدر عن سبب إقدام هذا الأب على جريمته ‏مؤكدا أن الأب يعاني من الاضطراب النفسي. والذي كان سببا في تسريحه من العمل.

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