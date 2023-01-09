فاجعة أخرى بسطيف.. 6 وفيات من عائلة واحدة بالقاتل الصامت

لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بالغاز، أمسية اليوم الإثنين، في حادث مأساوي هز ببلدية عين ولمان ولاية سطيف.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الضحايا توفوا اثر استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة -بوجليف- بلدية عين ولمان ولاية سطيف.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 22سا32د ، لأجل تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي .