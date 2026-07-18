فاجعة المحمدية.. تحسن في مؤشرات الاستقرار النفسي لدى المصابين

تواصل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بتوجيه من الوزيرة صورية مولوجي، تنفيذ البرنامج المسطر للتكفل النفسي، بضحايا الحريق الذي شهدته مؤسسة الحماية الاجتماعية بالمحمدية.

وحسب بيان للوزارة، يشرف على العملية، فريق متعدد التخصصات، من خلال مرافقة المصابين ومتابعتهم. سواء بمراكز الإيواء وبالمؤسسات الاستشفائية، بالتنسيق الداىم مع الطواقم الطبية.

وقد أظهرت المتابعة النفسية المتواصلة مؤشرات إيجابية، وتحسنا في مؤشرات الاستقرار النفسي لدى المصابين. مع تسجيل استجابة إيجابية لبرامج المرافقة النفسية.

واعتمد المختصون النفسانيون برنامجا مكثفا للتكفل النفسي، يرتكز على المرافقة الفردية والمتابعة اليومية. مع تكييف أساليب التدخل وفق الخصائص العمرية والحالة الصحية لكل مصاب. ومراعاة الاحتياجات الخاصة لكل فئة، لاسيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن فرقها المختصة ستواصل مرافقة جميع المتضررين. ومتابعة أوضاعهم النفسية والاجتماعية، بما يضمن استكمال مراحل التعافي في أفضل الظروف.