فاجعة المسيلة.. الحبس لسائق الحافلة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، اليوم الإثنين، بإيداع سائق الحافلة والتي تعرضت لحادث أودى بحياة 9 أشخاص بمنطقة الشلال، الحبس المؤقت.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، تم تأجيل محاكمة المعني، إلى 26 ديسمبر 2022.

وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، حموش فاروق، في ندوة صحفية نشطها اليوم الإثنين، أن الحادث وقع بسبب التجاوز الخطير والسرعة.

موضحا أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، والتي طانت تسير بسرعة 115 كم / سا.

وأشار وكيل الجمهورية، إلى أن السائق لم يكن في حالة سكر، موضحا أن التحاليل أثبتت ذلك.

هذا وتم الخميس الماضي، تشييع جنازة ضحايا حادث المرور الذي وقع مساء الأربعاء إثر إنقلاب حافلة لنقل المسافرين في منطقة الشلال بالمسيلة.

وتوفي في هذا الحادث، 9 أشخاص وأصيب 41 آخرين إثر حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافيرن في ولاية المسيلة.

وحسب رئيس خلية الإعلام والعلاقات العامة لمجموعة مسيلة للدرك الوطني. وقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية المسيلة وبلدية شلال.

وتمثل الحادث في انحراف حافلة لنقل المسافرين، مخلفا وفاة 9 أشخاص وإصابة 41 آخرين.

وتم إسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفى المحلي، حيث غادر صباح اليوم 21 شخصا من المصابين المستشفى. فيما يواصل بقية الضحايا العلاج تحت إشراف الاطقم الطبية.

هذا وتدعو مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بقانون المرور ومراعاة السياقة السليمة.