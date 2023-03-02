فاجعة اليونان.. هذا السبب الرئيسي لكارثة تصادم القطارين

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن خطأ بشريا تسبب بالإصطدام الذي وقع بين قطارين في اليونان. وأسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل في واحدة من أسوأ كوارث القطارات في البلاد.

وجاء في كلمة متلفزة لرئيس الوزراء الساعي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة هذا العام: “كل شيء يشير إلى أن خطأ بشريا مأساويا كان المسبب الرئيسي” للكارثة.

وبحث رجال الإنقاذ، الأربعاء، بين عربات محترقة عن ناجين وجثث بعد اصطدام قطار ركاب وآخر للشحن في وسط اليونان ليلا، ما أسفر عن مقتل 36 شخصا على الأقل وإصابة عشرات.

واستقال وزير النقل كوستاس كارامانليس قائلا إنه يشعر بأنه واجبه التنحي كمؤشر بسيط على احترام ذكرى الأشخاص الذين ماتوا ظلما”.

ووقع الحادث قرب بلدة تيمبي، على بعد نحو 380 كيلومتر شمال أثينا باليونان. لكن مدير محطة قطارات مدينة لاريسا القريبة اعتقل.ولم تتضح سرعة القطارين عندما وقع التصادم. لكن قناة إي آر تي المحلية قالت إنها كانت أكبر من 140 كيلومتر في الساعة.

قال ناجون إن تأثير التصادم أطاح بعدة ركاب من نوافذ عربات القطار، ونقلت القناة التلفزيونية عن المنقذين قولهم إنهم عثروا على بعض جثث الضحايا على بعد نحو 30 إلى 40 مترا من مكان الحادث.

كما خرجت عدة عربات عن قضبان السكك الحديدية واشتعلت النيران في 3 منها على الأقل، وكانت عربة فوق أنقاض عربتين أخريين.

المتحدث باسم الإطفاء فاسيليس فارتاكويانيس باليونان: “وصلت درجات الحرارة 1300 درجة مئوية. وهو ما يزيد من صعوبة التعرف على الأشخاص الذين كانوا داخل العربة”.

وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لثلاثة أيام من الأربعاء. بينما نكست الأعلام أمام كل مباني المفوضية الأوروبية في بروكسل.

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