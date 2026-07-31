فاجعة بومرداس.. السلطات تجند إمكانياتها والعدالة ستكشف أسباب الحادث

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الجمعة, بأن السلطات الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب المجزرة المرورية ببومرداس.

وخلف حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر بالطريق الاجتنابي بمنطقة برحمون الكرمة، ببلدية ودائرة بومرداس كحصيلة مؤقتة 25 قتيلا و44 جريحا.

وفي تصريح صحفي أوضح سعيود، إثر تنقله إلى ولاية بومرداس للوقوف على ملابسات الحادث وحالة المصابين, أن “السلطات العمومية جندت جميع الإمكانيات اللازمة للتكفل بالمصابين”.

كما تقدّم سعيود بهذه المناسبة الاليمة بـ”أصدق التعازي وأخلص عبارات المواساة” إلى عائلات الضحايا. داعيا بالشفاء العاجل للمصابين المتواجدين بمستشفيات بومرادس و الجزائر العاصمة (سليم زميرلي بالحراش, مصطفى باشا الجامعي ومستشفى لمين دباغين).

هذا وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد تقدم بأخلص تعازيه إلى أسر ضحايا هذا الحادث الاليم.

وأكد رئيس الجمهورية أن العدالة “ستضرب بيد من حديد وبلا هوادة بعد التحقيقات التي ستكشف ملابسات الحادث”.

كما أعلن رئيس الجمهورية إثر هذا الحادث المأسوي, حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام الوطنية, عبر كامل التراب الوطني.

وقد كلف رئيس الجمهورية الوزير الأول, سيفي غريب على رأس وفد وزاري بالتنقل إلى ولاية بومرداس, للوقوف ميدانيا على تداعيات الحادث.