فاجعة بومرداس.. دول عربية وأجنبية تعزي الجزائر

تلقت الجزائر تعازي عدة دول شقيقة وصديقة إثر حادث المرور الأليم الذي وقع أمس الجمعة بولاية بومرداس، مخلفا ضحايا ومصابين.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية عن خالص التعازي وصادق المواساة جراء هذا الحادث.

كما أكدت السعودية تضامنها مع الجزائر, قيادة وشعبا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية لدولة قطر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجزائر, حكومة وشعبا. مؤكدة تضامنها الكامل مع الجزائر في هذا الظرف الأليم ومشاطرتها للشعب الجزائري أحزانه، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

في حين تقدمت وزارة خارجية جمهورية الصومال بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الجزائر وإلى أسر الضحايا وذويهم، مؤكدة تضامنها الكامل مع الجزائر.

وبدورها، أعربت وزارة الخارجية التركية عن “بالغ حزنها إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث”، مقدمة تعازيها إلى أسر الضحايا وإلى الشعب الجزائري.

من جانبها، تقدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بأصدق التعازي إلى الشعب الجزائري وحكومته.

وأعرب السفارة عن مواساتها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما عبرت السفارة الألمانية بالجزائر عن بالغ حزنها إثر هذا الحادث, مقدمة خالص تعازيها إلى أقارب الضحايا ومتمنية للمصابين الشفاء العاجل.

ومن ناحيتها، أعربت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، عن خالص المواساة للشعب الجزائري وحكومته، مؤكدة وقوف الشعب الصيني إلى جانب نظيره الجزائري في هذه المحنة.

وإزاء هذا المصاب, تقدمت سفارة مملكة بلجيكا بالجزائر بخالص التعازي إلى العائلات المتضررة وإلى الشعب الجزائري, مؤكدة تضامنها الكامل مع الجزائر.

وبهذه المناسبة الأليمة عبّرت سفارة جمهورية بولندا بالجزائر، عن تضامنها مع الشعب الجزائري في هذا المصاب الجلل, مقدمة تعازيها إلى أسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وعلى إثر هذه الفاجعة تقدمت سفارة جمهورية أذربيجان لدى الجزائر بأصدق تعازيها ومواساتها الى الشعب الجزائري وحكومته, سائلة الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته و أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.