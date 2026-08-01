فاجعة بومرداس.. وزارة الإتصال تحذر 

أصدرت وزارة الإتصال اليوم السبت بيانا إلى وسائل الإعلام الوطنية بخصوص التغطية الإعلامية حول الفاجعة المرورية ببومرادس.

ودعت الوزارة في بيانها التزام أخلاقيات المهنة في التغطية الإعلامية للحادث المروري الأليم والتحلي بأعلى درجات المسؤولية والأخلاق المهنية.

وجاء في بيان الزارة أنه و “على إثر الفاجعة الأليمة والحادث المأساوي الناجم عن انحراف حافلة بولاية بومرداس، والذي تسبب في وفاة 27 شخصاً، نترحمُ على أرواحهم الزكية، ونتقدم مرة أخرى بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلاتهم الكريمة.

وعلى إثر ذلك تُوجه وزارة الاتصال، هذا تنبيها إلى كافة أسرة الإعلام الوطنية، للتحلي بأعلى درجات المسؤولية والأخلاق المهنية، في متابعتها للتغطية الصحفية لهذه الفاجعة.

شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بجملة من الضوابط منها الامتناع التام عن نشر أو تداول الصور والمقاطع المصورة المباشرة لجثامين الضحايا أو الجرحى في موقع الحادث، أو في المراكز الاستشفائية. وتجنب أي تسجيل أو مقابلة إعلامية مع ذوي الضحايا وهم تحت تأثير الصدمة ووجع الفقد.

وأكدت الوزارة بالاعتماد الحصري على المصادر الرّسمية الموثوقة في نقل المعلومات المتعلقة بالضحايا وبتفاصيل الحاد. وكذا الابتعاد عن العناوين والأساليب المثيرة بغرض تحقيق السبق الصحفي وزيادة المتابعات.

كما أمرت الوزارة بعدم نشر أسماء أو بيانات شخصية للضحايا، إلاّ في حدود ما يسمح به القانون وبعد استيفاء الشروط القانونية. وأيضا عدم الخوض في أسباب غير مؤكدة للحادث، قبل اكتمال التحقيقات الرسمية.

وفي السياق ذاته أشارت الوزارة إلى أن نقل الحقيقة وإحاطة الرأي العام بها هو واجب صحفي وحق للمواطن، ولكن احترام وحماية كرامة الإنسان في أكثر لحظاته هشاشة وألما وصعوبة، يجب أن يظل جوهر الرسالة الإعلامية، وعماد الإعلام المهني المسؤول.

وفي الأخير تجدد الوزارة الاتصال دعوتها لكافة وسائل الإعلام، إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية المهنية. وصون حرمة ضحايا هذا الحادث المأساوي وأسرهم، مع ضرورة الالتزام التام بأخلاقيات المهنة والأحكام القانونية المنظمة للعمل الصحفي.