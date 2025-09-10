فاجعة.. شاب يقتل أمه بآلة حادة في أم البواقي

إهتز حي 150 سكن بمدينة سيقوس بولاية أم البواقي، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها “أم”. بعد أن تعرضت لضربة بآلة حادة من طرف ابنها.

الشاب حامل شهادة ماستر في الفلسفة ومشرف تربية بإحدى مؤسسات عين مليلة من مواليد 1984 و اب لثلاثة أطفال.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن الشاب يزاول حصص رقية و في إحدى الجلسات، اشتد عليه الحال ليتهجم على عمه ثم في نفس اللحظة. تدخلت والدته لمنعه ليرديها أرضا مفارقة الحياة في حينها.

وحسب ذات المصادر يعتبر الشاب من الشباب الملتزم ذو أخلاق عالية. ما أدخل الجميع في صدمة وغير مصدقين ما حدث.

هذا وتمكنت مصالح أمن دائرة سيقوس من إلقاء القبض على المتهم في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الأمنية.

