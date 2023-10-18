فاجعة غزة: 1300 مفقود تحت الأنقاض منهم 600 طفل!

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، على تلقيه لنحو 1300 ببلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 600 طفل.

وأكد المكتب الإعلامي، أن المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الإحتلال تشكل تطهيرا عرقيا. مضيفا أن المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الإحتلال تهديد للوجود الفلسطيني.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر.

وقوبلت “طوفان الأقصى” بعملية “السيوف الحديدية” الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح.