فاجعة غزة.. 4651 شهيدا و50 بالمائة من المباني تضررت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن إرتفاع ضحايا القصف الصهيوني على غزة، إلى 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا و14245 مصابا.

كما كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن 50 بالمائة،؜ من الوحدات السكنية بالقطاع تضررت بشكل كلي أو جزئي نتيجة العدوان الإسرائيلي. ويتعلق الأمر بأكثر من 165 ألف وحدة سكنية.

وأضاف المكتب، أن 70 بالمائة،؜ من سكان القطاع أصبحوا خارج منازلهم في نحو 220 مركز إيواء أو تجمعات مستضيفة.

وأوضح المكتب، أن أزيد من 1.5 مليون مواطن خارج منازلهم قسريا. وحمل المكتب الحكومي بغزة، المجتمع الدولي مسؤولية النكبة الإنسانية.