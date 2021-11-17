فاجعة في البليدة بعد هدف محرز في شباك بوركينا فاسو

عاشت مدينة البليدة، أمس الثلاثاء، فاجعة أليمة، خلال المباراة التي جمعت المنتخب الوطني، بنظيره البوركينابي، ضمن تصفيات كأس العالم 2022

وتعرضت فتاة في مقتبل العمر، من مدينة البليدة، إلى سكتة قلبية، مباشرة بعد تسجيل رياض محرز الهدف الأول للخضر.

كما أفادة بعض المعلومات، بأن الفتاة تعاني من مرض القلب، وأغمي عليها بعد هدف محرز، ليتبين بعدها أنها فارقت الحياة.

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