فاجعة في غرداية.. وفاة 4 أطفال غرقا داخل مسبح ببلدية سبسب

لقي 4 أطفال منهم 3 بنات وطفل تتراوح أعمارهم بين 6 الي 11 سنة مصرعهم غرقا، داخل أحد البساتين ببلدية سبسب.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار، فإن العاملين بالبستان تفاجؤوا بغرق الاطفال الذين كانوا بالمسبح وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة بعد غرقهم.

اين تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية، فيما تم نقلهم إلي العيادة ثم المستشفى جثثا هامدة.

هذا وفتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيق معمق في ملابسات هذا الحادث الأليم من أجل تحديد المسؤوليات.