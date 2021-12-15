فاجعة في وهران.. القاتل الصامت يودي بحياة 6 أشخاص

لقي 6 أشخاص حتفهم، إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، في حي 400 مسكن بعين الترك في وهران، فيما يتواجد شخص آخر في حالة حرجة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث منتصف نهار اليوم الأربعاء، على الساعة 12:18.

وأضاف ذات المصدر، إن مصالح الحماية المدنية تدخلت في هذا الحادث، بأربعة سيارات إسعاف وشاحنة انقاذ.

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حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2833 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 الى 15 ديسمبر 2021 و إلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا.

وتم خلال نفس الفترة، الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف وإنقاذ 15 شخص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون.

كما تمت هذه التدخلات عبر كل من ولايات عنابة، وقالمة، وقسنطينة، وخنشلة، ميلة وعين الدفلى.

وتم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان ونقلهم الى المستشفيات المحلية من قبل عناصر الحماية المدنية.

كما تم تسجيل تدخل مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة من اجل 3 اشخاص من نفس العائلة متوفيين اختناقا بغاز احادي الكربون المنبعث من مدفأة بالمسكن العائلي.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 28 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين ،تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 11 عملية تعقيم عبر المنشأة و الهياكل عمومية و خاصة المجمعات السكنية و الشوارع.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 128 تدخل من أجل عدة حوادث المرور، عبر عدة ولايات

وخلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة 7 اشخاص وإصابة 138 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور.

كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

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