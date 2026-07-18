فاجعة مرورية.. وفاة 5 أشخاص في حادث مُروع بمعسكر

توفي 5 أشخاص، وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور أليم وقع اليوم السبت بولاية معسكر، إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، في حدود منتصف النهار، عقب وقوع الحادث بمدخل الطريق السيار شرق-غرب في الاتجاه المؤدي إلى ولاية سيدي بلعباس، وتحديدًا بإقليم بلدية ودائرة زهانة.

وأسفر هذا الاصطدام عن وفاة 5 أشخاص في عين المكان، حيث تولت فرق التدخل الميدانية نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

فيما قدمت الإسعافات الأولية الضرورية للشخص المصاب قبل إجلائه إلى ذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج.