فاجعة.. مصرع 4 أشخاص إختناقا بالغاز في الجلفة

لقي 4 أشخاص حتفهم، اليوم الأحد، إثر تعرضهم للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بحي المستشفى بمدينة مسعد في الجلفة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بمسعد منتصف نهار اليوم، لأجل حادث اختناق وتسمم 4 أشخاص.

وتعرض الضحايا، اثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من عادم السيارة المتواجدة داخل المرآب.

ووجد الضحايا متوفيين، حيث تتراوح أعمارهم مابين 4 سنوات و49 سنة.

وتم تحويل الضحايا يتم إالى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مسعد.