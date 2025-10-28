فاجعة.. مقتل شاب بطعنات غادرة بعين سمارة في قسنطينة

إهتز حي 1650 مسكن ببلدية عين السمارة ولاية قسنطينة، ليلة أمس على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني يُدعى “مسلم لؤي” على يد شاب آخر عشريني.

الجريمة وقعت بعد مناوشات حدثت بينهما سرعان ما تحولت إلى شجار بالأسلحة البيضاء. تلقى على إثرها الضحية طعنة غادرة في حين فرّ القاتل إلى وجهة مجهولة.

هذا وفتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها المعمّقة لمعرفة ملابسات الجريمة و توقيف الفاعل.

