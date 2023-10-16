فاجعة.. وفاة حامل بعد موت جنينها وبقائه في بطنها 5 أيام بتمنراست

لقيت امرأة حامل مصرعها، بمستشفى تمنراست، جراء وفاة جنينها وبقائه داخل بطنها مدة لا تقل عن 5 أيام.

وكشف زوج المرحومة لـ “النهار”، أنّ زوجته قصدت المستشفى قادمة من تين زاواتين للتكفل بها بعد وفاة جنينها في بطنها. وبقائه لمدة 5 أيام في بطنها بسبب غياب الرعاية الطبية والتنقل على هذه الحالة من تين زاواتين الى تمنراست. رغم بعد المسافة بعد أن تعذر تلقي العلاج بتين زاواتين.

للإشارة، فإن المرحومة كانت تعاني أيضا من حروق من الدرجة الثانية، هذا وطالب زوج الضحية بفتح تحقيق مستعجل. و محاسبة المتسببين في ما اعتبره إهمالا تسبب في وفاة زوجته.

وتحاول قناة “النهار” عبر مراسلها، التواصل مع مدير الصحة ومدير المستشفى للحصول على توضيحات حول القضية، غير أننا لم نتلقَ أي رد الى غاية اللحظة.