فاجعة وفاة شقيقين.. رحلة عائلية تتحول لمأتم بسوق اهراس

لقي شقيقان مصرعهما، اليوم الخميس، بعد سقوطهما من منحدر على ارتفاع 50 متراً بقرية البراج بلدية ودائرة بني صاف ولاية عين تموشنت.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الطفلين أخوان “خالدي سيف 13 سنة” و “خالدي خليل 11 سنة” ينحدران من بلدية سدراتة ولاية سوق أهراس. حيث برمجت العائلة رحلة من سدراتة إلى ولاية عين تموشنت لزيارة أحد الأقارب. لتنتهي بفقدان الابنين بأحد المنحدرات بالقرب من البحر ببلدية بني صاف، و هذا بعد تعطل السيارة بهذا المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بينما كان الوالد منشغلاً بإصلاح العطب وقع ما لم يكن في الحسبان، حيث وجد ابنيه يهويان في البحر من علو 50 متراً، وارتطام جسديهما بالصخور وإصابتهما بجروح خطيرة، ليتم تحويلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بني صاف، من طرف عناصر الحماية المدنية، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحاً. أين فارقا الحياة بالرغم من الإسعافات التي تم تقديمها لهما، الضحيتان يدرسان بالطور المتوسط وينشطان في فوج الكشافة الإسلامية

للإشارة فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 10:52 من أجل إنقاذ طفلين سقطا من منحدر جبلي مطل على البحر. يبلغ ارتفاعه حوالي 50 متراً، بمنطقه صخرية مسماة نوادر بالقرب من قرية البراج، بلدية ودائرة بني صاف.

الطفلان تم إجلاؤهما في حالة حرجة وإصابات خطيرة وكسور متعددة. تم إسعافهما و نقلهما إلى مركز استعجالات بني صاف أين توفيا.