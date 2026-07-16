فاجعة.. وفاة 11 طفلا بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية

لقي 11 طفلا من مؤسسة الطفولة المسعفة الواقعة ببلدية المحمدية بالعاصمة، حتفهم جراء نشوب حريق مهول على مستوى المؤسسة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم تسجيل إصابة 19 آخرين بينهم 10 مصابين بحروق متفاوتة الخطورة. وحالتان تعانيان من ضيق وصعوبة في التنفس. فيما أصيب 07 آخرون بصدمة نفسية. كما تم التكفل بـ 05 أشخاص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى مكان آمن.

فيما أشارت مصالح الحماية المدنية أن عملية إخماد الحريق لاتزال جارية.

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