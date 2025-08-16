فاجعة.. وفاة 24 شخصا في الحوادث خلال يوم!

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، والتي سجلت فيها 24 وفاة في حوادث المرور، بالإضافة إلى أكثر من 290 جريحاً.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، قامت الفرق المختصة بـ 209 تدخلاً من أجل حوادث المرور. التي أسفرت عن 24 حالة وفاة و297 جريحاً.

وسُجلت أثقل حصيلة في العاصمة، إثر حادث إنحراف حافلة وسقوطها من أعلى الجسر في وادي الحراش. والذي خلف وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين.

وعلى صعيد حوادث الغرق، تدخلت المصالح في 1337 حادث. حيث تمكنت من إنقاذ 892 شخصاً، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وتأتي هذه التدخلات ضمن إجمالي 4262 تدخلاً قامت بها الحماية المدنية خلال 24 ساعة. بمعدل تدخل واحد كل 20 ثانية، مما يعكس الجهود المستمرة لحماية المواطنين.