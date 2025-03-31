فاجعة.. وفاة 3 أشخاص إختناقا بالغاز بأم البواقي

لقي 3 أشخاص مصرعهم صبيحة اليوم الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية أم البواقي.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 09سا40د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة المركزية بحي عمر بن الخطاب، ببلدية و دائرة عين البيضاء.

وخلف الحادث وفاة 03 أشخاص تتراوج أعمارهم بين 30 سنة و 70 سنة. واصابة أخر بصدمة ، تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي أما الضحايا المتوفين تم نقلهم مصلحة حفظ الجثث.

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