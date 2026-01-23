فاجعة.. وفاة 5 أشخاص إختناقا بالغاز في سكيكدة

توفي 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر تعرضهم للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، بمنزلهم العائلي الكائن بحي محمد زيبوش، ببلدية عين بوزيان في سكيكدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا، من أجل إسعاف 5 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وخلف الحادث وفاة 5 أشخاص متسممين “2 من جنس ذكر، و2 من جنس أنثى وطفل.

وتم نقل الضحايا، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.