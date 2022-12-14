فاجعة.. وفاة 8 أشخاص إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 24 آخرين اليوم الأربعاء إثر حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافيرن في ولاية المسيلة.

وحسب رئيس خلية الإعلام والعلاقات العامة لمجموعة مسيلة للدرك الوطني، وقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية المسيلة وبلدية شلال.

وتمثل الحادث في انحراف حافلة لنقل المسافرين، مخلفا وفاة 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين.

وتم إسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما لا تزال عملية التدخل متواصلة.

هذا وتدعو مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بقانون المرور ومراعاة السياقة السليمة.