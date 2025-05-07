فاجعة تهز الڨرارة.. وفاة شقيقين بعد إصابتهما بحروق خطيرة

خيّم الحزن على بلدية القرارة بولاية غرداية بعد تأكيد وفاة الطفل حاج علي البالغ من العمر 10 سنوات، وشقيقته عائشة ذات الثلاث سنوات، من عائلة عطاشي. متأثرين بحروق من الدرجة الثالثة تعرضا لها نهاية الأسبوع الماضي في حادث مأساوي ناجم عن مادة سائلة.

ونظرا لتدهور حالتهما الصحية تم نقلهما بشكل مستعجل من ولاية غرداية إلى مستشفى الحروق المتخصصة بزرالدة بالعاصمة. حيث تم إدخالهما قسم العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياتهما. إلا أن الإصابات البليغة التي طالت جسديهما حالت دون ذلك، ليفارقا الحياة تباعا وسط صدمة عميقة للعائلة وسكان المنطقة.

وقد خلف هذا الخبر موجة من الحزن والتعاطف الواسع، إذ توافد المواطنون إلى بيت العزاء لمواساة عائلة عطاشي التي تعيش واحدة من أقسى اللحظات بفقدان اثنين من أطفالها في حادث أليم.

ويذكر أن كاميرا قناة “النهار” كانت قد توجهت مساء الاثنين إلى منزل الضحيتين للاطمئنان على حالتهما ومواساة عائلتهما.