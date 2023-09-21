فادركو يتحصّل على وسم “إيكوجمع”.. الخطوة جديدة في طريق التزامه البيئي والمجتمعي

تحصّل مجمّع فادركو بالشراكة مع الوكالة الوطنية للنفايات على وسم “إيكوجمع” في إطار سياسته البيئية والمجتمعيّة.

يقوم فادركو، المجمّع الجزائري الرائد، المتخصّص في تصنيع منتوجات النظافة الجسدية والمنزليّة. العنصر الفاعل في اقتصاد البلاد والمسؤول بيئيا ومجتمعيا من خلال العديد من النشاطات. بخطوة جديدة في هذا المسار ويمضي عقد شراكة رسمي مع الوكالة الوطنية للنفايات، يتحصّل من خلاله المجمّع على وسم “إيكوجمع”.

“إيكوجمع” هو نظام عمومي ذو طابع غير تجاري وذو منفعة عامّة يهدف إلى استرجاع وتثمين نفايات التغليف الصادرة عن منخرطيه. يتمّ تفعيله وتسييره من طرف الوكالة الوطنية للنفايات.

كما يتم إسداء الوسم الذي يحمل نفس الاسم إلى المنخرطين الذين يمكنهم أن يكونوا أشخاصا مادّيين أو معنويّين. يرغبون في التخلّص من نفايات التغليف بطريقة مسؤولة.

فادركو، بدافع من التزامه في كل المسائل الإيكولوجيّة، يختار الحلول من خلال اتخاذ قرارات صديقة للبيئة.

كما قد بدأ فادركو في هذا المسار من خلال الشروع في عمليّة إنتاج أكثر مسؤوليّة. تسمح بتحسين استهلاك المياه (70% من المياه المستهلكة تصدر من تجهيز محطة لمعالجة وتصفية المياه). إضافة إلى تخفيض استهلاك الطاقة (نسبة استهلاك الكهرباء أقل بـ 40% في موقع الإنتاج الجديد).

كما أنه إضافة إلى هذه المشاريع الهيكليّة تم إطلاق مشاريع بيئية مسؤولة مثل حملات التشجير (مشروع 1 مليون شجرة). توريد الموادّ الأوّليّة مثل عجينة الخشب المصادق عليها FSC (شجرة مقطوعة = شجرة يعاد غرسها).

كما يهدف المجمّع إلى الاستمرار في تطوير نظرة أكثر التزاما بالمسألة البيئية في الجزائر. من خلال ضمان سلسلة توريد مستدامة ومن خلال الإخراط في النظام العمومي لتثمين النفايات عبر وسم “إيكوجمع”.

يوقّع فادركوعلى هذا العقد في إطار القوانين السارية المتعلّقة بتحسين معالجة واسترجاع النفايات، التي تم إصداره من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجدّدة والتي تم تفعيلها من طرف الوكالة الوطنية للنفايات من خلال نظام “إيكوجمع”.