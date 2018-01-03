“فاردي” يؤجل رحيل “سليماني” !

يبدو أن الأمور تسير في صالح الجزائري “إسلام سليماني” الذي تألق وبشكل كبير في مباراة الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي مع فريقه ليستر سيتي.

السوبر سليم عاد إلى هز شباك الخصوم بعد مشاركته كأساسي لأول مرة منذ 3 أشهر.

في نفس السياق، رحيل سليماني سيتأجل لوقت لاحق، إلى حين عودة “فاردي” إلى الميادين وهو الذي يعاني من إصابة.

وقال بويال: “إصابة فاردي غير مقلقة، لكن علينا أن لا نتسرع، سنرى ماذا سيحدث”.

وتشير الأصداء في إنجلترا أن سليماني أقنع بويال وسيكون المهاجم الثاني في الفريق خاصة في حال تكرر إصابة فاردي.

من جهة أخرى تتواصل العروض بالتهاطل على مهاجم الخضر سواءً من إنجلترا أو خارج إنجلترا.