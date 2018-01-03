“فاردي” يؤجل رحيل “سليماني” !

يبدو أن الأمور تسير في صالح الجزائري “إسلام سليماني” الذي تألق وبشكل كبير في مباراة الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي مع فريقه ليستر سيتي.
السوبر سليم عاد إلى هز شباك الخصوم بعد مشاركته كأساسي لأول مرة منذ 3 أشهر.
في نفس السياق، رحيل سليماني سيتأجل لوقت لاحق، إلى حين عودة “فاردي” إلى الميادين وهو الذي يعاني من إصابة.
وقال بويال: “إصابة فاردي غير مقلقة، لكن علينا أن لا نتسرع، سنرى ماذا سيحدث”.
وتشير الأصداء في إنجلترا أن سليماني أقنع بويال وسيكون المهاجم الثاني في الفريق خاصة في حال تكرر إصابة فاردي.
من جهة أخرى تتواصل العروض بالتهاطل على مهاجم الخضر سواءً من إنجلترا أو خارج إنجلترا.
التعليقات (1)
سلام، أنصحه بالرحيل مكانته كأساسي بلا منازع، حتى فاردي قدم مستوى هزيل رغم دخوله كل المباريات أساسيا، لو لعب سليماني 22 مباراة أساسيا لسجل أكثر من فاردي خصوصا و أن الفريق تحسن مقارنة بالعام الفارط الدي كان ضعفه في الدفاع و الوسط الاسترجاعي كما أن غراي قدم الاضافة.. بالتوفيق لاسلام مفخرة الجزائر.