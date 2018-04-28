“فاردي” يستعد لرحيل محرز عن “ليستر سيتي”

أكد “جيمي فاردي”، هداف نادي “ليستر سيتي” بأنه سيتقبل رحيل الدولي الجزائري، رياض محرز، مع نهاية الموسم الجاري، دون إشكال.

وأكد رأس حربة “الفوكسيس” في تصريحات لجريدة “الدايلي ستار”، بأن مُغادرة صاحب القدم اليُسرى السحرية، لن يؤثر على مُستقبل الفريق.

وقال :”بداية السنة لعبنا من دونه والنتائج المُحصل عليها كانت طيبة لأبعد الحدود، وبالتالي فإن الأمر لن يكون جديدا علينا”.

يُذكر بأن أفضل لاعب في إنجلترا لسنة 2016، مُرشح للإنتقال لصفوف بطل “البريمير ليغ”، مانشستر سيتي الساعي لحسم صفقته سريعا.