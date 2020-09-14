“فاردي” يُعادل رقم “محرز” في “البريميرليغ”

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، أن “جيمي فاردي” مهاجم “ليستر سيتي”، قد عادل رقم زميله السابق “رياض محرز” في مباراة فريقه أمس الأحد.

فقد تمكن “فاردي” من تسجيل ركلتي جزاء في مباراة واحدة خارج الديار، وهو الرقم الذي حققه “محرز” في ديسمبر 2015 أمام “إيفرتون” عندما كان لاعبا لنادي “ليستر سيتي”.

يذكر أن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر “التويتر” كان عبر في الكثير من المناسبات عن اشتياقه لثنائية “محرز – فاردي”، والتي كانت حديث العام والخاص في الموسم الاستثنائي لنادي “ليستر”.