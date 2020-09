“فاردي” يُعادل رقم “محرز” في “البريميرليغ”

فقد تمكن “فاردي” من تسجيل ركلتي جزاء في مباراة واحدة خارج الديار، وهو الرقم الذي حققه “محرز” في ديسمبر 2015 أمام “إيفرتون” عندما كان لاعبا لنادي “ليستر سيتي”.

يذكر أن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر “التويتر” كان عبر في الكثير من المناسبات عن اشتياقه لثنائية “محرز – فاردي”، والتي كانت حديث العام والخاص في الموسم الاستثنائي لنادي “ليستر”.

2/2 ✅@vardy7 became the first player to score two penalties in an away #PL match since Riyad Mahrez vs Everton in December 2015#WBALEI pic.twitter.com/CrFYnU6Quj

— Premier League (@premierleague) September 13, 2020