فارس:”بريشيا فرصتي للعب مباريات أكثر والعودة للمنتخب الوطني”

تحدث الدولي الجزائري محمد فارس، عن أهدافه المستقبلية مع ناديه الجديد بريشيا الناشط في “السيري بي” الإيطالية.

ونقل موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي، أمس الجمعة تصريحات اللاعب فارس على هامش تقديمه كلاعب جديد في صفوف بريشيا:”تجربتي في نادي لازيو عرفت ضغط كبير بسبب كثرة المباريات وكنت خائف من قلة المشاركة”.

وأضاف اللاعب:”قمت بعمل كبير خلال فترة التحضيرات، وقررت أن ألعب الكثير من المباريات بعد أن أخبرني مدرب لاتسيو أنه لن يعتمد علي كأساسي لذا قررت الرحيل”.

وتابع المتحدث:”في بريشيا يمكنني لعب الكثير من المباريات، وغيابي عن الميادين أثر على مستواي لكن منحني فرصة التحضير بقوة”.

وختم الظهير الأيسر للخضر:”كنت أفكر بطريقة سلبية بعد إصابتي في الرباط الصليبي للمرة الثانية على التوالي، لكنني محظوظ أنني مازلت أمارس كرة القدم، وأستهدف العودة للمنتخب الوطني”.