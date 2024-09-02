فارسي:”هدفنا واحد وهو الفوز بالمباريات”

عبّر الوافد الجديد على تشكيلة المنتخب الوطني، محمد فارسي، عن فخره الشديد بالقدوم إلى الجزائر، من أجل الدفاع عن الألوان الوطنية.

وقال فارسي، في أول تصريح له بعد استدعاءه إلى تربص سبتمبر الجاري: “القدوم إلى الجزائر للدفاع عن هذه الألوان فخر كبير.. حلمت بذلك منذ فترة طويلة، وأتمنى أن تمر الأمور بشكل جيد”.

وأضاف لاعب نادي كولومبوس كرو الأمريكي: “ليس سهل خطف مكانة أساسية في المنتخب.. ولكن نحن هنا للتعاون معا، ونملك هدفا واحدا، وهو الفوز باللقاءات واسعاد الشعب وهذا ما نطمح إليه في اللقاءين القادمين”.

ولم يخف فارسي، الذي أكد بأنه لعب حقا لـ 6 أشهر في جمعية عين مليلة. رغبته في إسعادة الشعب الجزائر، بالفوز على غينيا الاستوائية وليبيريا. ورد بخصوص أهدافه مع الخضر: “أطمح لتقديم الأفضل دائما، وسنجعل الشعب فخورا ونحقق الفوز”.