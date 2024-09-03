فارسي: “الأجواء جيدة داخل المنتخب وسأبلّل القميص من أجل الخضر”

أكد الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، الظهير الأيمن لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، محمد فارسي، أنه مستعد لتقديم الإضافة للخضر.

وصرح اللاعب محمد فارسي اليوم الثلاثاء لوسائل الإعلام، خلال المنطقة المختلطة، بمركز التحضيرات بسيدي موسى: “الأجواء جيدة داخل تربص المنتخب الوطني، الجميع رحب بي بكل سرور، هنا بمركز سيدي موسى حتى أحسست أنني في منزلي، وهذا جميل”.

وأضاف المتحدث: “تجربتي في نادي جمعية عين مليلة، ورغم قصرها، ساهمت في تطوير مستواي، تعلمت الكثير من الأشياء”.

وختم المتحدث ذاته: “مهمتي الآن هي تبليل القميص، والمساهمة في تحقيق الانتصارات مع المنتخب الوطني”.