فارسي: “الأجواء في المنتخب رائعة والجميع سهّل اندماجي في المجموعة”

عبّر الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، محمد فارسي، عن سعادته بأول مشاركة أساسية وأول فوز له خارج الديار مع الخضر.

كان ذلك في مباراة ليبيريا، أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الخامسة. ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي شهدت فوز الخضر بثلاثية نظيفة.

وصرّح لاعب نادي كولومبوس كرو الأمريكي، لوسائل الإعلام. بعد عودة وفد المنتخب الوطني من مدينة مونروفيا: “خضنا مواجهة ليبيريا في أحسن الظروف، وأنا شخصياً سهّل جميع اللاعبين اندماجي في المجموعة، خاصة المدافع عيسى ماندي”.

وأضاف فارسي: “دخلنا مواجهة ليبيريا بشكل سريع، وأحرزنا هدفين مبكراً، وبقينا مركزين طيلة المباراة”.

وتابع المتحدث: “فزنا بثلاثية نظيفة، وحافظنا على نظافة شباكنا، نحن حالياً نتصدر المجموعة الخامسة للتصفيات، وهذا أمر رائع، ويجب مواصلة العمل الجدي”.