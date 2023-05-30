 فارسي :”رفضت دعوة كندا ويمكن أن يكون كان 2023 هدفي مع الجزائر”

كشف محمد فارسي لاعب نادي كولومبوس الأمريكي عن تفاصيل دعوة الاتحادية الكندية لكرة القدم التي تم رفضها من قبله.

ولمّح الظهير الأيمن لنادي كولومبوس إلى إمكانية حمله قميص المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا في حواره لموقع “لاغازيت دي فيناك” الذي نشر اليوم “أؤكد أنني رفضت دعوة منتخب كندا، في الوقت الراهن، بالنسبة لي، لست على أتم الاستعداد لاتخاذ قرار فيما يخص الاختيار الأمثل، سأستغل وقتي المتاح للاختيار”.

كما أضاف محمد فارسي صاحب الأصول الجزائرية “سأفكر في الآمر مع المناجير الخاص، قبل إعلان موقفي النهائي، هذا الأمر مهم جدا”.

كما أردف فارسي عن إمكانية تواجده في كان 2023 رفقة الخضر “لما لا، خاصة إذا اتضحت الرؤية، بشأن فرصتي مع الدعوة، و قراري باختيار الجزائر ان شاء الله”.

“اللعب في كأس إفريقيا 2023، سيكون هدفي أن أكون جزء من هذه المجموعة وأنشّط منافسة كأس إفريقيا”.

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