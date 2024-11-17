فارسي :”سنفعل المستحيل للتأهل إلى المونديال”

كشف الدولي الجزائري محمد فارسي عن أهدافه الجديدة مع المنتخب الوطني بعد ضمان التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بفوز أخير أمام ليبيريا.

وقال محمد فارسي خلال المنطقة المختلطة بملعب المجاهد الراحل حسين ايت احمد “أود آن أشكر الأنصار على الحضور القوي إلى الملعب لمساندتنا، الجمهور كان رائعا”.

كما أضاف فارسي “الجمهور منحنا قوة كبيرة في مباراة اليوم، بفضله أدينا ما علينا، في انتظار التأكيد في قادم الاستحقاقات”.

وختم “لهذا فزنا بنتيجة جيدة، بصراحة، كانت تجربة رائه في ملعب جميل”.

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