فارسي: “سنواجه ليبيريا بملعبنا وأمام جمهورنا بمعطيات مختلفة”

أكد لاعب المنتخب الوطني محمد فارسي عزمه على تقديم مستويات جيدة خلال المباراة القادمة أمام ليبيريا بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

وقال محمد فارسي في المنطقة المختلطة التي جرت اليوم الجمعة بالمركز التقني الوطني سيدي موسى: “سنلعب أمام ليبيريا بشكل مغاير تماما، سنلعب فوق أرضية جميلة جدا، وداخل الديار، وأمام أنصارنا”.

وأضاف فارسي: “نملك الأفضلية أمام ليبيريا، حققنا الأهم وهو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا، لكن يجب علينا الفوز بكل المباريات وهذا هدفنا كذلك”.

وختم اللاعب الذي شارك أساسيا في لقاء غينيا الاستوائية: “أمر جيد أننا لم نتلق أي هدف خلال مواجهة غينيا الاستوائية وهذا أمر جيد كذلك”.

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