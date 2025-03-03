فارسي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأمريكي

سجل الدولي الجزائري محمد فارسي، اسمه ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأمريكي، بعد تألقه اللافت في مباراة فريقه كولومبوس كرو أمام نيو إينغلاند ريفولوشن.

وساهم محمد فارسي بشكل فعال في مباراة فريقه التي لعبت أمس الأحد ضمن الدوري الأمريكي. إذ بصم على تمريرة حاسمة، جاء على إثرها هدف الفوز لصالح فريقه في الدقيقة الـ51، سجله الكندي جاكين راسل رو.

ولعب فارسي رفقة زملائه في أجواء باردة جدا، بمدينة “فوكسبورو” بولاية بوسطن المعروفة ببردوة الطقس التي قاربت 10 درجات تحت الصفر.