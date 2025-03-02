فارسي يقود كولومبوس لانتصار رائع في الدوري الأمريكي

قاد لاعب “الخضر” محمد فارسي، نادي كولومبوس كرو، لانتصار ثمين فجر اليوم الأحد، أمام المضيف نيو انغلاند ريفولوشن.

وحسم كولومبوس، المباراة المندرجة ضمن الأسبوع الثاني للدوري الأمريكي الممتاز “MLS” بهدف وحيد، كان وراءه فارسي.

وتألق الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ 51 من مواجهة ناديه والمُضيف نيو انغلاند، بتقديمه تمريرة حاسمة، سجل منها زميله جاسين راسل رو، هدف الفوز.

ليحقق كولومبوس كرو، بقيادة فارسي، ثاني انتصار له في الموسم الجديد. الذي دشنه الفريق بفوز كبير، يوم الأحد الماضي، استقر على نتيجة 4-2 أمام الضيف شيكاغو فاير.