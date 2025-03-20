فارسي مهدّد بالغياب عن مواجهة بوتسوانا

كشف مصدر من بيت المنتخب الوطني، اليوم الخميس، أن المدافع محمد فارسي مهدد بالغياب عن مباراة الخُضر التي ستجمعه بمنتخب بوتسوانا، الجمعة.

وقال المصدر نفسه إن محمد فارسي، تدرّب على انفراد بسبب معاناته من إصابة تعرض لها خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي جرت بملعب “أوبيد إيتاني تشيلسي” بمدينة فرانسيستاون.

واختتم المنتخب الوطني تحضيراته، اليوم الخميس، استعداداً لمباراة الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.