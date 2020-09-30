فارس بن عيسى: “نطالب رئيس الجمهورية بإنصاف إتحاد بسكرة”

طالب رئيس فريق إتحاد بسكرة بإنصاف فريقه من خلال منحه شرف تمثيل الراية الوطنية في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ونشط رئيس إتحاد بسكرة اليوم الأربعاء ندوة صحفية حذّر فيها من حرمان فريقه فرصة المشاركة القارية الموسم المقبل قائلا:

“نحن نتفائل خيرا بالجزائر الجديدة، ونطلب من المكتب الفيدرالي ووزير الشباب والرياضة ورئيس الجمهورية، أن ينصفوا فريق إتحاد بسكرة لأن هذا الفريق تأهل بمجهوده إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية، وإختبار فريق إحتل المركز الرابع من البطولة ليس له أي معنى أو صيغة قانونية”.

“طالبوني بإرسال إلتزام قبل 48 ساعة، وبعدما أرسلته طالبوني بالإنسحاب بسبب الضغوطات من الفوق..أقولها وأعيدها لا يوجد أي شيء الفوق في الجزائر الجديدة “.