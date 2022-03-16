فارس سلال: كنت انوي انجاز مصنع لصناعة البسكويت ولم يتجسد

استجوب قاضي محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد ابن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال المدعو سلال فارس. مدير شركة “ستار فود” بعد متابعته بتهم فساد تتعلق بحصوله على قرار امتياز يتعلق بقطعة أرضية بالمنطقة الصناعية ” البرجية”. من أجل إنشاء مصنع للبسكويت والشكولاطة حيث نفى التهم المتابع بها.

كما صرح سلال فارس، انه تقدم بطلب الاستفادة من القطعة لأن نيته كانت في الإستثمار في المواد الغذائية التحويلية بمستغانم. أضاف سلال فارس انه أودع ملفه كباقي المستثمرين ، وبعد حصوله على القطعة الارضية المتواجدة بمنطقة “البرجية”. وكان ذلك بموجب قرار ممضي من طرف الوالي عبد الوحيد طمار. غير أن مشروعه لم يتحقق لأن بعد دراسته تبين أن القطعة التي استفاد منها مجزأة ومشتتة وتفتقر الى الكهرباء والمياه.

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كما انه قام بتبليغ مصالح الولاية بذلك، و أضاف فارس سلال انه بعد مجيء الوالي الجديد قام بإلغاء عقد الامتياز عن طريق الجهات القضائية سنة 2020. بسبب عدم انطلاق المشروع ولم يتم تبليغه بذلك. في حين، اكد فارس سلال اثناء استجوابه من قبل القاضي أنه لم يلتق بطمار عبد الوحيد ولم يذهب الى مكتبه. و لم يتوسط له اي مسؤول لحصوله على القطعة الارضية ، بل اودع ملفه بطريقة قانونية امام المصالح المعنية. و منذ إستلامه للعقد قام بتسديد كل الاتوات السنوية لمديرية أملاك الدولة لولاية مستغانم.