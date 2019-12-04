فارس سلال: لم أقدم أي مقابل مالي لمعزوز مقابل جعلي شريك في مؤسسته

أنكر فارس سلال نجل الوزير الاول السابق التهم الموجهة له بتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من اجل جعله شريك لمعزوز.

وقال خلال المحاكمة اليوم ” لم اقدم اي مقابل مالي لمعزوز مقابل جعلي شريك في مؤسسته”.

وحول سؤال وجهه له القاضي: هل قدمت اضافة للمؤسسة.

أجاب فارس سلال : نعم سيرت المؤسسة لسنتين إلى أن قررت ان انسحب من الشركة قبل سنة من انهاء مهام ابي من على رأس الوزارة الاولى.

واضاف فارس انه خرج من المؤسسة بداية 2016 اسهمه كانت تمثل 23 بالمائة ولما انسحب اخذ معه 9 ملايير سنتيم

القاضي: الا ترى ان منصبك جعل معزوز يستفيد من امتيازات

فارس: خرجت من المؤسسة بداية 2016 اسهمي كانت تمثل 23 بالمائة ولما انسحبت اخذت 9 ملايير سنتيم

واشار فارس سلال أن عمله كان في اطار قانوني واقتسم الارباح لما خرج الشركة لا تزال تعمل

وكيل الجمهورية: كيف عرفت معزوز

فارس سلال: كانت لدي شركة نقل في 2009 نقل بالشاحنات للسلع بعدها تعرفت على معزوز واصبح صديقي.

كما تم إستدعاء سماي سفيان: انا كانت لدي شركة لبيع المواد الكيميائية معزوز هو من عرض عليه ان ننشئ شركة تتضمن نقاط بيع شاحنات مجمع معزوز.

القاضي: كيف كنت تتعامل مع معزوز

سماي سفيان: كنت ابيع المركبات وأدفع ثمنها لمعزوز وأتحصل على الفائدة من الفارق.

سماي كريم مساعد مسير نقطة البيع لشاحنات معزوز: معاملاتي كانت إدارية وكنا نبيع ونقتسم الفوائد.