فارس شايبي يؤدي مناسك العمرة

يوجد الدولي الجزائري فارس شايبي في البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة. مغتنماً فرصة عدم استدعائه لتربص الخضر، من قبل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

و نشر فارس شايبي صورة له برفقة أصدقائه وأفراد عائلته، في مكة المكرمة، عبر خاصية “ستوري”. في صفحته الرسمية على “أنستغرام”، اليوم السبت، وكتب “الله أكبر”.

وسمحت إدارة نادي فرانكفورت الألماني لمهاجم الخضر بالمغادرة. خلال فترة التوقف الدولي.

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